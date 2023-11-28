Эрдоган потребовал привлечь Израиль к ответственности за действия в Газе

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Реджеп Тайип Эрдоган

Израиль должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления, которые были совершены в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит ТАСС, ссылаясь на его канцелярию. Свою позицию турецкий лидер выразил в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН накануне предстоящего заседания СБ ООН. <...> Он отметил, что Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления, — говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган заявил, что Израиль старается оправдать свои военные действия в секторе Газа через дезинформацию. По его словам, такой же прием использовали США, когда пытались оправдать вторжение в Ирак в 2003 году.

Турецкий лидер подчеркнул, что все массовые убийства в Газе были спланированы поэтапно, с четким пониманием, где и как будут атакованы женщины, мужчины и дети. Он отметил, что израильские военные говорили о поисках туннелей под медицинскими учреждениями, которыми пользуются боевики ХАМАС, но все это «оказалось ложью».

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари утверждал, что израильские военные в ходе обысков больничного комплекса «Аш-Шифа» в Газе обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. По его словам, ЦАХАЛ отправила в подземный ход инженерные войска.