Эрдоган: Израиль оправдывает свои действия в Газе по примеру США

Фото: tccb.gov.tr

Израиль старается оправдать свои военные действия в секторе Газа через дезинформацию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости. По его словам, такой же прием использовали США, когда пытались оправдать вторжение в Ирак в 2003 году.

Важно помнить, что Соединенные Штаты вторглись в Ирак, используя ложные предлоги о наличии оружия массового поражения. К сожалению, эта дезинформация не была сразу опровергнута. Сегодня Израиль также пытается закончить свою оккупацию и агрессию с помощью многочисленной лжи. Они стремятся оправдать военные преступления, совершенные в Газе, используя фальшивые аргументы. Эти действия Израиля были преднамеренными, а не случайными, — заявил Эрдоган.

По его мнению, все массовые убийства были спланированы поэтапно, с четким пониманием, где и как будут атакованы женщины, мужчины и дети. Атаки на больницы осуществлялись при помощи танков, пушек и даже стрелкового оружия. Израильские военные говорили, что они активно ищут туннели под медицинскими учреждениями, но все это «оказалось ложью», отметил Эрдоган.

Ранее телеканал CNN заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла манипулировать уликами, свидетельствующими о наличии складов оружия ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Журналисты сопоставили кадры, показанные на американском канале Fox News, с теми, что представила ЦАХАЛ. Например, на съемках корреспондентам Fox News показывали сумку с двумя автоматами, в то время как на израильской записи видно лишь один автомат.