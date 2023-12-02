Макрон усомнился в способности Израиля уничтожить ХАМАС Макрон: Израиль должен конкретизировать цели операции в секторе Газа

Фото: Mohammed Ali/XinHua/Global Look Press

Франция хочет, чтобы Израиль конкретизировал цели своей военной операции в секторе Газа, заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. По его словам, которые приводит ТАСС, Тель-Авив должен огласить и другие задачи, помимо «уничтожения ХАМАС». В противном случае конфликт может затянуться на долгие годы, считает глава государства.

Думаю, что придет время, когда израильским властям придется более конкретно описать свои цели и чего они стремятся достичь. Что такое «полное уничтожение ХАМАС» и думает ли кто-то, что это возможно? Если это и есть цель, война продлится 10 лет, — заявил Макрон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сценарий «полного уничтожения» ХАМАС является нереалистичным. По его словам, Тель-Авив должен пересмотреть планы и сделать выбор в пользу создания двух независимых государств. Глава республики считает, что в этом случае «проблемы сектора Газа и взаимные угрозы исчезнут сами собой». Вместе с тем турецкий президент отказался признавать ХАМАС террористической организацией. Он заявил, что никогда не пойдет на подобный шаг.