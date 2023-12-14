Военные ЦАХАЛ задержали врачей в одной из больниц на севере Газы Минздрав Газы: ЦАХАЛ задержала 70 медработников в больнице на севере анклава

Фото: Israel Defense Forces

Военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали более 70 медработников и раненых в больнице имени Камаля Адвана на севере сектора Газа, заявил представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра в Twitter (X). По его словам, после штурма медучреждения задержан также его директор Ахмед аль-Кахлют.

Среди задержанных после штурма больницы находится ее директор Ахмед аль-Кахлют. Солдаты не позволяют оказывать помощь пациентам, в результате двое человек, поступивших с ранениями в приемное отделение, скончались, — написал аль-Кудра.

Представитель Минздрава Палестины отметил, что отключение электричества в больнице привело к остановке оборудования жизнеобеспечения. Он добавил, что израильские военные заставили 2,5 тысячи беженцев покинуть здание медучреждения, где они укрывались.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации сообщила, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему туннелей в секторе Газа. Собеседники издания уточнили, что подземные ходы, по убеждению Израиля, используются бойцами палестинского движения ХАМАС.

До этого военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили подземные сооружения ХАМАС под детской больницей «Рантиси» в секторе Газа. Вход в тоннели располагался рядом с домом высокопоставленного члена группировки. В подвалах была также найдена комната, в которой держали пленных. Во время рейда бойцы ЦАХАЛ также обнаружили боеприпасы и оружие.