Военэксперт объяснил, зачем ЦАХАЛ бьет по «Хезболле» средневековым оружием Военный эксперт Литовкин: ЦАХАЛ использует требушет для эффективности обстрелов

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует средневековое оружие требушет для эффективности обстрелов по «Хезболле», считает военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что также на такой шаг израильские военные могли пойти ради экономии средств.

Они пошли на это, может быть, для экономии средств. Если на этом участке удобно и эффективно использовать требушет, и это работает, то почему нет? Просто рационально, удобно и эффективно, — пояснил Литовкин.

По его словам, палестинское движение ХАМАС тем временем применяет водопроводные трубы, чтобы обстреливать Израиль. Эксперт отметил, что прицеливание было не очень точным, но таким методом удалось создать напряжение в рядах израильской армии.

ХАМАС использует водопроводные трубы, чтобы обстреливать Израиль. Тоже хорошо получалось, правда прицеливание было не очень точным. Тем не менее, это создавало напряжение у израильской армии, — заключил Литовкин.

Армия обороны Израиля ранее ликвидировала самого крупного командира ливанского движения «Хезболла». По предварительной информации, он погиб в результате удара ЦАХАЛ по городу Джуайя. В результате обстрела погибли еще три человека.