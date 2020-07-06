Власти Турции закрыли движение судов через Дарданеллы

https://static.news.ru/photo/798a0c20-bfa6-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Турецкие власти ограничили движение судов через пролив Дарданеллы. Причиной стал мощный лесной пожар на Галлипольском полуострове.

Дарданеллы закрыты для прохода судов в связи с тем, что тушение пожара ведётся в том числе со стороны моря, — пишет газета Hurriyet.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, пожар вспыхнул около 15:00 по местному времени. Инцидент произошёл в районе деревни Ильгардере. На данный момент к тушению пожара привлечены около 400 человек личного состава, 107 специализированных машин, 20 вертолётов и двух самолётов-амфибий. Информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала. Из деревни эвакуированы около 300 человек.

Дарданеллы являются единственным проходом из черноморских портов во внешние моря.

NEWS.ru передавал ранее, что в районе Улукышла турецкой провинции Нигде при пожаре в двухэтажном доме погибли четыре человека.