Поездка Лаврова в Сирию ознаменовала переход к новой войне

Судьба неподконтрольных сирийскому правительству территорий и экономическая ситуация были в центре внимания визита российской делегации в Дамаск. Интригой стало то, что впервые за последние восемь лет республику посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам поездки российские представители дали понять, что теперь готовы перейти от войны за территориальную целостность Сирии к войне за её экономику. В том, какие в действительности цели могли преследовать дипломаты и чиновники из РФ в ходе своего визита, разбирался NEWS.ru.

Российскую делегацию возглавил вице-премьер РФ Юрий Борисов. На пресс-конференции по итогам переговоров с сирийской стороной он заявил, что уже в декабре Москва и Дамаск могут подписать новый вариант договора о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Нами сейчас подготовлен новый вариант соглашения, который мы направили сирийской стороне ещё в июле. Сегодня мы обсудили состояние готовности этого соглашения. Надеюсь, что при следующей моей поездке в декабре мы подпишем это соглашение, и оно будет определять наши основные моменты взаимодействия по всем областям на ближайшее время, — сказал Борисов.

Вице-премьер подчеркнул, что тот успех, который за эти годы был достигнут в военно-политической области, стороны хотят «распространить на восстановление экономики Сирии».

Как рассказал, в свою очередь, Лавров, на встрече с президентом Башаром Асадом также обсуждалась ситуация «на земле». Участники переговоров заключили, что «в Сирии установилось относительное спокойствие и нужно работать над консолидацией этой тенденции». Шеф российской дипломатии по итогам визита выразил уверенность, что районы концентрации радикальных группировок, которые сохраняются на территории Сирии, будут полностью уничтожены.

Главная особенность нынешнего этапа обусловлена тем, что Сирия, в том числе при поддержке РФ, выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности. Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены, — сказал министр иностранных дел.

Обсуждалась и работа Конституционного комитета Сирии, который никак не может приступить к исполнению своих непосредственных обязанностей. Как подчеркнул глава МИД РФ на итоговой пресс-конференции, никаких дедлайнов по его функционированию быть не может. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, в свою очередь, подчеркнул, что работа комитета никак не будет связана с запланированными на 2021 год выборами президента.

Валид Муаллем MFA Russia/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru глава Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов пояснил, что первый за восемь лет визит Лаврова в Дамаск демонстрирует переход урегулирования с военного на политический трек.

На первый план выходит дипломатия, оставляя в тени военных и спецслужбы. С этим было связано и прошлое назначение посла РФ в Сирии Александра Ефимова спецпредставителем президента. Понятно, что в центре внимания — вопросы, связанные с работой Конституционного комитета, тем более что ранее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, будучи в Москве, просил российскую сторону повлиять на Дамаск, чтобы не затягивать со следующим раундом переговоров в рамках Конституционного комитета. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

Эксперт не исключает, что Москва довела до сведения сирийской стороны новые подходы к ситуации в провинции Идлиб и в Заевфратье, хотя очевидно, что роль официального Дамаска здесь номинальная и «всё согласуется военными совместно с турками и американцами».

По словам Семёнова, многие связывают визит Лаврова с недавним посещением Москвы сопредседательницы исполнительного комитета Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед и подписанием с секретарём партии «Народная воля» Кадри Джамилем меморандума, в котором признавалось, что сирийская армия — единственная структура.

Однако вряд ли стоит всерьёз к этому привязываться, — говорит аналитик. — Во-первых, курды лишь демонстрируют готовность к диалогу и играют на настроениях в Вашингтоне. Во-вторых, они будут продолжать этим заниматься, пока США сохраняют присутствие в Сирийской Арабской Республике. Кроме того, не следует и ожидать от Москвы давления на Дамаск по поводу предоставления какого-то подобия автономии курдам, о чём сейчас модно говорить: РФ не пойдёт на такой шаг.

Сам Борисов как куратор не только оборонно-промышленного комплекса, но и межправкомиссии, скорее всего, пытается придать новый импульс экономическому сотрудничеству и найти компромиссные решения для обхода санкций в рамках американского «закона Цезаря», заключает Семёнов.

Однако, по мнению военного эксперта Юрия Лямина, военно-техническое сотрудничество вполне могло входить в повестку.