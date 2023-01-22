Воскресный намаз в 90 тысячах мечетей Турции посвятили защите Корана

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Утром 22 января прихожане 90 тысяч мечетей в Турции провели намаз, во время которого прочли суры из Корана, передает TRT. Таким образом мусульмане ответили на акцию сожжения священной книги перед турецким посольством в столице Швеции. Ранее с призывами прочитать утреннюю молитвы выступил в Twitter глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш.

Друзья Корана! Идем на утреннюю молитву! Завтра мы будем в мечетях, чтобы совершить утреннюю молитву, прочитать Коран и помолиться. Пусть купола наших 90 тысяч мечетей по всей нашей стране сотрясаются от голосов Корана, и пусть свет Корана освещает землю, — написал он.

Сам Эрбаш участвовал в акции в мечети Хаджи Байрам Вели, прочитал суру Аль-Фатх и помолился.

Тем временем, МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал власти Швеции отреагировать на произошедшее. В ведомстве заявили, что уровень исламофобии и дискриминационных движений в Европе достиг тревожного уровня.

Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу Коран сегодня в Швеции, несмотря на наши неоднократные предупреждения ранее. <...> Этот гнусный поступок является еще одним примером того тревожного уровня, которого достигли исламофобия, расистские и дискриминационные движения в Европе, — сказали в МИД Турции.

Представители ультраправой партии Stram Kurs ранее сообщили, что активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Местные власти разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.