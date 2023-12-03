В Турции задержали главаря действующей в России ОПГ МВД Турции сообщило об аресте главаря действующей в России ОПГ Шамиля Амирова

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Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Стамбуле одного из руководителей действующей в России организованной преступной группировки Шамиля Амирова. В соцсети Twitter (X) он уточнил, что мужчина был внесен в список розыскной базы «Интерпола» по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве. Его арестовали в рамках операции под названием Kafes-15.

В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал, — написал министр.

28 ноября сотрудники силовых структур Ростова-на-Дону задержали лидера казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина, который, по данным Следственного комитета РФ, причастен к трем убийствам и двум покушениям. В 1997 году 61-летний обвиняемый совместно с иными лицами создал в городе Казани преступную группу. Ее участники совершили в Татарстане серию тяжких и особо тяжких преступлений. В 2011-м 15 членов этой ОПГ были приговорены к различным тюремным срокам, а Сунгатуллину удалось скрыться от следствия, с тех пор он был в розыске.

В середине ноября власти Албании сообщили об экстрадиции в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова, известного по прозвищу Вася Бандит. Его арестовали на границе с Черногорией по запросу Интерпола. Кокунова обвиняют в таких преступлениях, как похищение детей, отмывание денег и создание криминальных схем бизнеса.