Албания экстрадирует в Россию Васю Бандита Албания экстрадирует в РФ Игоря Кокунова по прозвищу Вася Бандит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Албании экстрадируют в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова, известного по прозвищу Вася Бандит, пишет Albanian Daily News. Мужчина скрылся от российских правоохранительных органов в феврале прошлого года, сбежав из-под домашнего ареста в Московской области, пишет газета.

По сообщению издания, в августе 2023 года албанская полиция задержала Васю Бандита на границе с Черногорией по запросу Интерпола. Власти Албании отклонили просьбу 57-летнего россиянина предоставить ему политическое убежище. Местные правоохранительные органы положительно рассмотрели запрос Министерства юстиции РФ о его экстрадиции.

Издание отмечает, что в России Кокунова обвиняют в таких преступлениях, как похищение детей, отмывание денег, создание криминальных схем бизнеса. Albanian Daily News отмечает, что он проворачивал свои дела в Сергиевом Посаде, Чехове и Подольске на протяжении 27 лет. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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