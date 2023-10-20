Сербия выдала России лжестоматолога, мечтавшего завладеть миллионом рублей МВД: Сербия спустя год экстрадировала в Россию лжестоматолога

Фото: Генпрокуратура РФ

Дмитрий Святковский (слева)

Сбежавшего в Сербию лжестоматолога Дмитрия Святковского экстрадировали в Россию, его условный срок превратится в реальный, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». Мужчина купил в интернете диплом врача и хотел через районную поликлинику на Вологодчине получить от государства один миллион рублей по программе «Земский доктор».

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Сербия экстрадирован россиянин. В нашей стране он был осужден за подделку документов и приготовление к мошенничеству при получении выплат в крупном размере, — цитирует Telegram-канал официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, покупку фейкового диплома по специальности «врач-стоматолог» мужчина совершил в 2017 году и попытался трудоустроиться в одну из поликлиник Вологодской области, чтобы завладеть социальной выплатой по госпрограмме для врачей, которые работают в сельской местности. Однако администрация медучреждения вычислила истинные намерения псевдоврача и обратилась в полицию.

В 2018 году Дмитрию Святковскому приговором Сямженского районного суда Вологодской области назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако осужденный нарушил наложенные на него ограничения и скрылся за границей. В связи с этим он был объявлен в международный розыск, а условное наказание заочно заменено на реальный срок лишения свободы, — добавила Волк.

Год назад беглец Святковский был задержан сербскими правоохранителями. 20 октября 2023-го в аэропорту Белграда его передали российским коллегам для доставки на родину.

В конце сентября в Госдуме предложили усилить контроль за лжеврачами в интернете. Предполагается блокировать сайты и страницы тех людей, которые предлагают практики, способные ухудшить здоровье населения.