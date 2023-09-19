В ГД предложили усилить контроль за лжеврачами в интернете Депутат ГД Куринный предложил усилить контроль за лжеврачами в интернете

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В России необходимо усилить контроль за деятельностью лжеврачей в интернете, с таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что надо блокировать сайты и страницы тех людей, которые предлагают практики, способные ухудшить здоровье населения.

Несмотря на то что я не являюсь сторонником блокировок в интернете, подобные случаи, когда речь идет об абсолютно неосуществимых, нереальных вещах, которые способны ухудшить состояние здоровья, точно можно блокировать через Роскомнадзор и через другие инструменты, — пояснил парламентарий.

Куринный отметил, что важно решить, как именно можно организовать этот процесс. Для этого следует определить, кто будет давать заключения для блокировки. Парламентарий добавил, что в таком вопросе нужно действовать грамотно и последовательно.

По словам депутата, важно также развивать критическое и научное мышление в обществе, чтобы люди не попадали под воздействие лжеврачей. Он напомнил, что по телевизору до сих пор показывают передачи о колдунах, которые вселяют излишние надежды. Куринный подчеркнул, что под воздействие таких мошенников чаще всего попадают малограмотные россияне.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил представить доклад о ходе расследования нарушений прав пациентов в клинике Дмитрия Раевского в Подмосковье. Так глава СК отреагировал на информацию в СМИ о мошеннических действиях работников сети клиник Раевского.