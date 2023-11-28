Лидера казанской ОПГ «Кинопленка» задержали в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону силовики задержали лидера казанской ОПГ «Кинопленка», сообщает Следственный комитет. По данным следствия, обвиняемый причастен к трем убийствам и двум покушениям.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 26 ноября 2023 года он был задержан в городе Ростове-на-Дону. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что в 1997 году 61-летний обвиняемый совместно с иными лицами создал в городе Казани преступную группу «Кинопленка», участники которой совершили в Татарстане серию тяжких и особо тяжких преступлений. В 2011-м 15 членов этой ОПГ были приговорены к различным тюремным срокам, а обвиняемому удалось скрыться от следствия, с тех пор он был в розыске.

Как пишет казанский портал 116.ru, речь идет об Эльфате Сунгатуллине по прозвищу Ильфатей. Он жил в Ростове-на-Дону по поддельным документам и даже успел обзавестись семьей.

Ранее стало известно, что киллер одной из самых кровавых российских организованных преступных группировок 1990-х годов «Ореховские» Олег Пронин вышел на свободу. Осужденный за заказные убийства мужчина, получивший прозвище Аль Капоне, отбывал наказание в мордовской колонии особого режима. Он пробыл в заключении 24 года и освободился в конце сентября.