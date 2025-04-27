В Турции произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в Турции

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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в восточной части Турции, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Специалисты подчеркнули, что очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным экспертов, эпицентр подземных толчков находился в 44 км к юго-западу от провинции Элязыг. Там проживают 298 тысяч человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Стамбуле зафиксировали новое землетрясение. Как сообщили сейсмологи турецкого управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, сила подземных толчков составила 4,3 балла, глубина очага насчитала 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не было выявлено.

Вместе с этим турецкий сейсмолог Халюк Эйидоган предупредил о вероятности масштабного землетрясения в регионе Мраморного моря, которое может затронуть территорию с населением свыше 25 млн человек. Ученый призвал жителей Стамбула и соседних провинций усилить подготовку к возможной катастрофе, особо отметив уязвимость прибрежных зон.

Почти в то же время в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр которого находился в 59 километрах от Сан-Диего. После основного толчка последовало около восьми афтершоков магнитудой до 3,5. Геологическая служба США информировала об отсутствии пострадавших и угрозы цунами.