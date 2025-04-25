«В опасной зоне 25 млн человек»: Турцию предупредили о новом землетрясении Сейсмолог Эйидоган заявил, что новое землетрясение в Стамбуле тронет весь регион

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Масштабное землетрясение, предсказанное турецкими сейсмологами, затронет весь регион Мраморного моря, заявил в беседе с РИА Новости член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Он обратил внимание, что на территории, которую заденет стихийное бедствие, проживают более 25 млн человек.

Речь идет о региональной катастрофе — будет затронут не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова, — указал сейсмолог.

Специалист обратился к жителям этих провинций и призвал их озаботиться подготовкой к землетрясению. Особенно осторожными нужно быть жителям прибрежных зон. Эйидоган посоветовал либо на время уехать, либо возвести устойчивые здания.

Сильное землетрясение произошло в Стамбуле 23 апреля. Магнитуда достигла 6,2. Пострадавшими считаются 236 человек — все они получили травмы из-за неосторожных действий, вызванных паникой. Жертв, как и масштабных разрушений, нет.

Ранее сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что землетрясение в Турции может обернуться более разрушительным катаклизмом. Он предупредил о рисках новых мощных подземных толчков в регионе. Последствия катастрофы будут ощущаться еще в течение недели. Повторные сейсмические волны могут достигнуть 5,2 балла по силе.