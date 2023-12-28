В Турции испытали новый беспилотник Эрдоган: новый турецкий ударный беспилотник ANKA-3 совершил первый полет

Фото: tusas.com

ANKA-3

Новый турецкий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ANKA-3 совершил первый полет, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter (Х). Отмечается, что дрон создан по схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий, что делает его малозаметным для радиолокационных станций.

Беспилотный летательный аппарат ANKA-3, разработанный Аэрокосмической компанией Турции (TUSAS), сегодня успешно совершил первый полет. Надеюсь, что наш самолет благодаря передовым технологиям, дизайну и характеристикам укрепит нашу обороноспособность, — написал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что на Украине ведется строительство завода по производству турецких беспилотников военного назначения Bayraktar. Меморандум о развитии совместного производства дронов был подписан 8 июля.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России уничтожат завод по производству турецких Bayraktar на территории Украины, как только предприятие начнет выпускать дроны. Он отметил, что заявление гендиректора фирмы Baykar Халюка Байрактара об инвестированных на Украину $100 млн — «попытка изобразить, что БПЛА его компании кому-то еще нужны».