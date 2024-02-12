В Конгрессе США проголосовали по законопроекту о помощи Украине и Израилю В Конгрессе США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенат Конгресса США поддержал в ходе процедурного голосования законопроект о помощи Украине и Израилю. Документ собрал необходимые две трети голосов. Трансляция велась на сайте телеканала C-Span.

Уточняется, что из этой версии законопроекта были исключены положения о выделении средств на защиту границ США на юге. Теперь ему предстоит пройти окончательное рассмотрение. Следующим этапом будет палата представителей конгресса, дата проведения голосования пока не назначена.

При этом ранее пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине не прошел первое процедурное голосование в сенате Конгресса США. Он предполагал ужесточение мер контроля на южной границе государства. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных средств в размере более $118 млрд. Из них на поддержку Украины предполагалось направить $60,06 млрд, Израилю — $14,1 млрд, на безопасность границы США с Мексикой — $20,23 млрд.

До этого спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что представленные сенатом договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также по ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал. По его словам, законопроект оказался куда хуже, чем думали республиканцы.й