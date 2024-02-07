Американские сенаторы отказали в помощи Украине Законопроект о помощи Украине не прошел голосование в Сенате США

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Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Он также предполагает ужесточении мер контроля на южной границе государства.

Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных средств в размере более $118 млрд. Из них на поддержку Украины предполагается направить $60,06 млрд, Израилю — $14,1 млрд, на безопасность границы США с Мексикой — $20,23 млрд.

Голосование проходило по вопросу, стоит ли завершать дебаты вокруг законопроекта и начать рассматривать его по существу. Однако нужного количества голосов набрано не было.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что представленные Сенатом договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также по ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал. По его словам, законопроект оказался куда хуже, чем думали республиканцы.

Также сообщалось, что необходимое число голосов в палате представителей Конгресса США не набрал предложенный республиканцами законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю без выделения средств на поддержку Украины. В поддержку инициативы проголосовали 250 законодателей, против выступили 180 членов нижней палаты конгресса. Для одобрения законопроекта нужно было набрать голоса двух третей конгрессменов.