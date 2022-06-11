В Кабуле произошел взрыв, шестеро погибли

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Афганские силовики

В Кабуле 11 июня прогремел взрыв, унесший жизни нескольких человек, передает агентство Mehr. Согласно информации источника, в автобусе сдетонировало взрывное устройство, в действие его привел пассажир.

Агентство сообщает, что взрыв произошел на востоке афганской столицы. По предварительной информации, погибли шесть человек, еще двое получили ранения.

На текущий момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, официальные лица «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) пока не прокомментировали инцидент.

В апреле этого года сообщалось о двух взрывах в Кабуле. Первый прогремел в образовательном учреждении в западной части афганской столицы, второй — на территории школы. По словам местных жителей, в результате первого взрыва несколько человек получили ранения.

Случаи взрывов участились в Афганистане с конца 2021 года. Практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Одновременно с этим талибы регулярно заявляли о том, что не представляют угрозы для Афганистана.