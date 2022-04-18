Шесть человек погибли в результате взрывов в Кабуле

В Кабуле произошли два взрыва, сообщает Mehr. По данным агентства, первый прогремел в образовательном учреждении в западной части афганской столицы, второй — на территории школы. По словам местных жителей, в результате первого взрыва несколько человек получили ранения.

Точное число жертв и причина взрывов пока неизвестны. Контролирующее Афганистан радикальное движение «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) пока никак не прокомментировало эти инциденты. Ни одна из действующих в стране вооружённых групп не взяла на себя ответственность за взрыв.

По словам источника РИА Новости, взрывы произошли на территории школы «Мумтаз» и школы имени Рахима Шахида. Как пишет агентство, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, десятки пострадали.

В феврале взрыв прогремел в западном квартале Коте-Санги в Кабуле. В результате погибли минимум пять человек.

Случаи взрывов участились в Афганистане с конца 2021 года. Практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Одновременно с этим талибы регулярно заявляли о том, что не представляют угрозы для Афганистана.