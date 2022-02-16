Пять человек погибли в результате взрыва в Кабуле

Взрыв прогремел в западном квартале Коте-Санги в афганском Кабуле. В результате погибли по меньшей мере пять человек, сообщает агентство Pajhwok.

По информации агентства, все пострадавшие в результате взрыва были доставлены в больницу итальянской гуманитарной организации Emergency. О причинах взрыва информации не поступало. Число раненых также не называется.

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России), захватившего власть в Афганистане, факт взрыва в настоящее время не подтверждают.

Случаи взрывов участились в Афганистане с конца 2021 года. Практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Одновременно с этим талибы регулярно заявляли о том, что представители запрещённого ИГ не представляют угрозы для Афганистана.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл у мечети в провинции Бадгис на севере Афганистана. В результате погибли 8 человек и 20 пострадали. Отмечается, что взрывное устройство сработало в момент, когда верующие покидали мечеть.

Похожий эпизод произошёл в районе Спингар афганской провинции Нангархар. Взрыв прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. Также сообщалось о подрыве шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, жертвами которого стали не менее 150 человек.