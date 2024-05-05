В Израиле закроют «Аль-Джазиру» Кабмин Израиля единогласно поддержал закрытие телеканала Al Jazeera

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Кабинет министров Израиля принял решение о закрытии международного телеканала Al Jazeera на территории страны, написал на официальной странице в соцсети Twitter (X) премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, такое решение было принято правительством единогласно. Нетаньяху назвал телеканал провокационным.

Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera, — написал израильский премьер.

Приказы о запрете телеканала в Израиле уже подписал министр связи страны Шломо Каръи. Нетаньяху выразил ему благодарность за проделанную работу.

Ранее израильский премьер поддержал предложение объявить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Нетаньяху отметил, что последние несколько недель стороны активно обсуждали эту тему. Он также раскритиковал сообщения в СМИ, что еврейское государство препятствует достижению договоренностей.

До этого СМИ сообщали, что представители ХАМАС договорились с Израилем об освобождении 33 заложников, удерживаемых в секторе Газа. Радикалы передадут пленных в рамках первого этапа соглашения об урегулировании конфликта.