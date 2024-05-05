Нетаньяху заявил о готовности к перемирию с ХАМАС и назвал условие Нетаньяху: Израиль готов на временное перемирие с ХАМАС в обмен на заложников

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Биньямин Нетаньяху

Израиль поддерживает идею временного перемирия с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит издание Kikar, последние несколько недель стороны активно обсуждали этот вопрос.

Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. <...> В последние несколько недель мы круглосуточно работали над заключением соглашения, которое вернет похищенных, — уточнил премьер.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит достигать поставленной цели по уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС. Он также раскритиковал сообщения в СМИ, что еврейское государство препятствует достижению договоренностей. Политик отметил, что подобные публикации негативно отражаются на переговорном процессе.Ранее ХАМАС договорилось с Израилем об освобождении 33 заложников, удерживаемых в секторе Газа. По информации прессы, представители движения передадут пленных в рамках первого этапа соглашения об урегулировании конфликта.

Также стало известно, что ХАМАС обратилось к посредникам с требованиями для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. По условиям, Израиль в первую очередь должен вывести войска из региона.