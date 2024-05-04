ХАМАС определилось с числом заложников для передачи Израилю Al Hadath: ХАМАС передаст 33 заложника Израилю на первом этапе урегулирования

Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС договорилось с Израилем об освобождении 33 заложников, удерживаемых в секторе Газа, передает телеканал Al Hadath. По информации СМИ, радикалы передадут пленных в рамках первого этапа соглашения об урегулировании конфликта.

Изначально речь шла об освобождении 20 граждан, подчеркнули журналисты. Однако на данный момент число возросло, констатировал телеканал.

Ранее Reuters информировало, что палестинское движение ХАМАС обратилось к посредникам с требованиями для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. По данным агентства, Израиль в первую очередь должен вывести войска из региона. Представители движения также хотели проведения «настоящего обмена» военнопленными. План радикалов был направлен на одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа, констатировали журналисты зарубежного издания.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проинформировал, что действия правительства и армии Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев. По его данным, на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.