Патрушев обвинил Израиль в гуманитарной катастрофе в Газе Патрушев: гуманитарная катастрофа в Газе затронула 2 млн человек

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Действия правительства и вооруженных сил Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. По его словам, которые приводит ТАСС, на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации. По мнению Патрушева, ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.

Запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для двух с лишним миллионов проживающих в секторе Газа палестинцев и к десяткам тысяч жертв среди мирного населения, — заявил Патрушев.

Как сообщалось ранее, вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по городу Рафах, расположенному в секторе Газа. По данным местных СМИ, в результате обстрела погибли мирные жители. Кроме того, израильская армия провела рейд в лагере беженцев Эш-Шабура и в одной из местных больниц. Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подчеркнул, что солдаты не намерены нарушать работу медицинского учреждения в процессе выполнения задач.