В Израиле мобилизовали бывшего премьер-министра Экс-премьера Израиля Беннета зачислили в мобилизационный резерв

Фото: Haim Zach/Israel Gpo/Global Look Press

Нафтали Беннет

Бывшего главу правительства Израиля Нафтали Беннета зачислили в мобилизационный резерв, сообщает издание Walla. Экс-премьера мобилизовали на фоне того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула операцию в секторе Газа.

Бывшего премьер-министра Нафтали Беннета зачислили в резервисты на пункте сбора Армии обороны Израиля. Несколько часов назад в ЦАХАЛ объявили о широкомасштабной мобилизации, — сказано в публикации.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам Израиля. Представитель израильской армии Ричард Хехт сообщал, что военные рассчитывают вытеснить силы ХАМАС с территории страны к концу дня 7 октября. По его словам, в настоящее время армия старается беречь имеющиеся ресурсы.

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль утверждал, что урегулирование конфликта с Израилем возможно только на условиях принципа двух государств. В то же время Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, опасаясь наступления израильских войск в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана уже 8 октября.