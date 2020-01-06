https://static.news.ru/photo/f574b5e4-3200-11ea-ab7b-fa163e074e61_660.jpg Амир Хатами Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран будет давать пропорциональный ответ на каждое действие, предпринятое Соединёнными Штатами Америки. С таким заявлением 8 января выступил глава Министерства обороны страны Амир Хатами.

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия. По словам Хатами, это нападение должно стать для Штатов «запоминающимся уроком».

Иранский ответ будет пропорционален тому, что предпримет Америка, президент которой уже превратил администрацию в террористическую организацию, — приводит слова министра обороны Ирана Reuters, ссылаясь на местное телевидение.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января.

Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.