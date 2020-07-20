В Иране казнили информатора ЦРУ и МОССАДа

https://static.news.ru/photo/c8e8fd36-ca63-11ea-93ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иране за сотрудничество с ЦРУ и израильской службой внешней разведки МОССАД казнили Махмуда Мусави Маджда, сообщает Fars News Agency.

По информации издания, гражданин Ирана учился в школе в Сирии, куда в детстве переехал вместе с семьёй. Из-за хорошего знания английского и арабского языков он был привлечён на работу в одну из сирийских компаний, которая сотрудничала с Ираном, в качестве переводчика.

Семья Маджда в 2011 году с началом сирийского конфликта вернулась в Иран, а он остался работать в Сирии. Со временем он сумел сблизиться с иранскими военными начальниками, которые помогали правительству в Дамаске, и получить доступ к секретной информации.

Агентство отмечает, что Маджд передавал израильской разведке «Моссад», ЦРУ и саудовским спецслужбам секретную информацию о личном составе, вооружении и системах связи иранских ВС в Сирии.

9 июля официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что власти Ирана приговорили Маджда к смертной казни за шпионаж, а также за предоставление иностранным спецслужбам информации о командире Корпуса стражей исламской революции Касеме Сулеймани. Однако позже судебные власти отметили, что деятельность Маджда не имеет отношения к гибели генерала.

29 декабря 2019 года ВВС США нанесли ряд ударов по объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. По заявлению американских властей, эта организация ответственна за обстрел иракской базы под Киркуком, где двумя днями ранее погиб американский сотрудник из числа гражданских лиц. Сулеймани был убит 3 января 2020 года в международном аэропорту Багдада. В ночь на 8 января Тегеран нанёс удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Как писал NEWS.ru, 14 июля одного из обвиняемых в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США казнили в Иране. Об этом заявил представитель судебной власти Исламской Республики Голямхосейн Эсмаили.