В Иране арестовали мужчину, призвавшего лечить коронавирус верблюжьей мочой

https://static.news.ru/photo/a9eb3490-848f-11ea-b224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Иранец, называющий себя специалистом по исламской медицине, призвал соотечественников пить мочу верблюдов. В опубликованном в Instagram ролике мужчина заявил, что это «лучшее лекарство» от коронавирусной инфекции.

По словам Мехди Сабили, верблюжью урину следует употреблять при лёгочных заболеваниях, она также помогает пациентам с астмой. На записи иранец выпил мочу и пояснил, что принимать средство нужно три раза в день в течение трёх дней, передаёт Arab News. Спустя несколько дней после публикации видео Сабили задержала полиция Тегерана.

Из тюрем Ирана из-за угрозы распространения COVID-19 были временно освобождены более тысячи заключённых-иностранцев, писал NEWS.ru.