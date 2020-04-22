В Иране арестовали мужчину, призвавшего лечить коронавирус верблюжьей мочой

Иранец, называющий себя специалистом по исламской медицине, призвал соотечественников пить мочу верблюдов. В опубликованном в Instagram ролике мужчина заявил, что это «лучшее лекарство» от коронавирусной инфекции.
По словам Мехди Сабили, верблюжью урину следует употреблять при лёгочных заболеваниях, она также помогает пациентам с астмой. На записи иранец выпил мочу и пояснил, что принимать средство нужно три раза в день в течение трёх дней,
Из тюрем Ирана из-за угрозы распространения COVID-19 были временно освобождены более тысячи заключённых-иностранцев, писал NEWS.ru.
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