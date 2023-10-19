В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива

Фото: Gideon Markowicz/JINI/XinHua/Global Look Press

Бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что обстреливают Тель-Авив, сообщает РИА Новости. Обстрелы они назвали ответной мерой на действия Армии обороны Израиля по отношению к населению лагеря беженцев Нур-Шамс на Западном берегу.

Бригады «Аль-Кассам» обстреливают Тель-Авив в ответ на преступления оккупантом по отношению к населению лагеря Нур-Шамс, — цитирует агентство заявление.

Минздрав Палестины ранее сообщал, что не менее пяти палестинцев погибли 19 октября в результате нападения ЦАХАЛ в лагере Нур-Шамс. МВД Палестины ранее заявило, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате обстрела Израилем лагеря палестинских беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По данным ведомства, в результате обстрела нескольких домов в окрестностях мечети Анвара Азиза также десятки человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем. В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в Каире он назвал приблизительное время возможной приостановки боевых действий, которое составляет две недели.