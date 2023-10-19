Несколько десятков стран захотели поучаствовать в саммите по Газе 31 страна и три международные организации поучаствуют в саммите по Газе в Каире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 30 государств подтвердили участие в саммите по палестинскому вопросу, который запланирован на 21 октября в Каире, сообщает телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источник. Отмечается, что также в обсуждении будут участвовать три международные организации, включая ООН.

На данный момент 31 государство и три международные организации подтвердили свое участие на Каирском саммите мира, — говорится в сообщении египетского телеканала.

По данным Al-Qahera News, открыто подтвердили свое участие в саммите власти Бахрейна, Греции, Ирака, Италии, Катара, Кипра, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Также на встрече будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее в канцелярии египетского Абделя Фаттаха ас-Сиси заявили, что 19 октября в Каире состоится саммит Египта и Иордании, направленный на поиск путей деэскалации в секторе Газа. Глава государства по этому случаю встретил короля Иордании Абдаллу II в аэропорту в Каире.

Накануне министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что власти страны настроены участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. По его словам, в частности, Каир приложит руку к освобождению израильских заложников. Он отметил, что сейчас власти страны находятся в процессе диалога с представителями палестинского движения ХАМАС.

Также он заявил о необходимости отремонтировать контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. По словам Шукри, при действующем КПП иностранцы и люди с двойным гражданством смогут попасть на территорию Египта.