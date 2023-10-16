В ХАМАС заявили о новых ударах по Тель-Авиву

Фото: Gideon Markowicz/JINI/XinHua/Global Look Press

Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявила в своем Telegram-канале о нанесении ударов по Тель-Авиву. Отмечается, что это стало «ответом на массовые убийства» Израилем мирных палестинцев.

До этого ХАМАС обстреливало Тель-Авив в минувшую субботу, 14 октября. В этот день в городе и центральной части Израиля несколько раз звучали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают население о возможной ракетной атаке.

В интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден заявил о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. По его словам, нужен путь для существования Палестинского государства. Он уверен, что это создаст независимую нацию рядом с Израилем.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил американскому лидеру приехать в Тель-Авив в ближайшие дни в качестве «визита солидарности». После этого высокопоставленные израильские чиновники сообщили, что израильские и американские власти обсуждают возможность такого визита. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль несколькими днями ранее, 12 октября. Первым делом глава американской дипломатии отправился в Иерусалим.