В ХАМАС объяснили, почему россияне остаются в заложниках ХАМАС: российских заложников не смогли освободить из-за атак ЦАХАЛ

Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС обнаружило двух заложниц с двойным гражданством России и Израиля, сообщил в интервью BBC член политбюро группировки Абу Марзук. Однако, уточнил он, освободить их не представлялось возможным из-за атаки ЦАХАЛ.

Если израильтяне прекратят боевые действия... тогда мы сможем передать их Красному Кресту, — сказал Марзук.

Представитель ХАМАС также пообещал, что движение отпустит всех пленных. Это произойдет только после того, как боевые действия полностью прекратятся. По информации израильской стороны, в заложниках в секторе Газа находятся около 240 человек.

Также палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявило, что освободит иностранных заложников при достижении временного перемирия. В организации добавили, что сохранят партнерские отношения с Палестинской национальной администрацией (ПНА) «при любых будущих раскладах».

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Служба внешней разведки РФ работает над сбором информации о россиянах, оказавшихся в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС. По данным посольства РФ в Израиле, на территории сектора Газа удерживают порядка шести россиян.