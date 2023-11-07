Палестинское движение ХАМАС обнаружило двух заложниц с двойным гражданством России и Израиля, сообщил в интервью BBC член политбюро группировки Абу Марзук. Однако, уточнил он, освободить их не представлялось возможным из-за атаки ЦАХАЛ.
Если израильтяне прекратят боевые действия... тогда мы сможем передать их Красному Кресту, — сказал Марзук.
Представитель ХАМАС также пообещал, что движение отпустит всех пленных. Это произойдет только после того, как боевые действия полностью прекратятся. По информации израильской стороны, в заложниках в секторе Газа находятся около 240 человек.
Также палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявило, что освободит иностранных заложников при достижении временного перемирия. В организации добавили, что сохранят партнерские отношения с Палестинской национальной администрацией (ПНА) «при любых будущих раскладах».
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Служба внешней разведки РФ работает над сбором информации о россиянах, оказавшихся в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС. По данным посольства РФ в Израиле, на территории сектора Газа удерживают порядка шести россиян.