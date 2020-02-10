https://static.news.ru/photo/e91f9a78-4c06-11ea-b7a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Правительственные войска Сирии обстреляли наблюдательный пост Турции в Тафтаназе. По предварительным данным, погибли пять военнослужащих Турции, сообщают представители Анкары.

В результате интенсивного артиллерийского огня со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] 10 февраля 2020 года в Идлибе пять наших военнослужащих погибли, ещё пятеро получили ранения, — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.

В этот же день тяжёлая артиллерия турецкой армии атаковала город Саракиб в провинции Идлиб, взятой под контроль войсками сирийского правительства.

Командование армии Сирии 9 февраля заявило о восстановлении контроля над 600 квадратными километрами территорий в северных провинциях и десятками населённых пунктов. Правительственные войска действуют при поддержке военных из России и Ирана.

Как писал NEWS.ru, турецкие солдаты не стали участвовать в последнем совместном патрулировании территории Идлиба вместе с российской военной полицией.