Российская военная полиция провела патрулирование в северной части Сирии вновь без участия Турции. Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции, — заявил Боренков на брифинге.
По его словам, военная полиция проверяла провинции Алеппо и Хасеке, патрулирование прошло без происшествий,
Турция не присылает своих военных на совместное патрулирование с Россией с 3 февраля. Это произошло из-за обстрела сирийскими правительственными силами турецких военных. Анкара заявила, что сирийская сторона была предупреждена о расположении турецких сил. После этого военные нанесли ответный авиаудар по целям Сирии.
NEWS.ru сообщал, что Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу на следующей неделе. Об этом заявили в турецком МИДе.
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