https://static.news.ru/photo/5dc5a2ea-4b6d-11ea-97ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российская военная полиция провела патрулирование в северной части Сирии вновь без участия Турции. Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции, — заявил Боренков на брифинге.

По его словам, военная полиция проверяла провинции Алеппо и Хасеке, патрулирование прошло без происшествий, сообщает «Интерфакс».

Турция не присылает своих военных на совместное патрулирование с Россией с 3 февраля. Это произошло из-за обстрела сирийскими правительственными силами турецких военных. Анкара заявила, что сирийская сторона была предупреждена о расположении турецких сил. После этого военные нанесли ответный авиаудар по целям Сирии.

NEWS.ru сообщал, что Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу на следующей неделе. Об этом заявили в турецком МИДе.