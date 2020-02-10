https://static.news.ru/photo/08c778a0-4c02-11ea-992c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Землианиченко/ NEWS.ru

Тяжёлая артиллерия турецкой армии 10 февраля обстреляла город Саракиб в провинции Идлиб, взятой под контроль войсками сирийского правительства, сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

Издание сообщает, что под прикрытием турецкого артобстрела началось широкомасштабное наступление отрядов сирийской оппозиции на позиции сил Башара Асада в Идлибе.

Командование армии Сирии 9 февраля заявило о восстановлении контроля над 600 квадратными километрами территорий в северных провинциях и десятками населённых пунктов. Правительственные войска действуют при поддержке военных из России и Ирана.

Как писал NEWS.ru, турецкие солдаты не стали участвовать в последнем совместном патрулировании территории Идлиба вместе с российской военной полицией.