Тяжёлая артиллерия турецкой армии 10 февраля обстреляла город Саракиб в провинции Идлиб, взятой под контроль войсками сирийского правительства, сообщает арабский телеканал Al Jazeera.
Издание сообщает, что под прикрытием турецкого артобстрела
Командование армии Сирии 9 февраля заявило о восстановлении контроля над 600 квадратными километрами территорий в северных провинциях и десятками населённых пунктов. Правительственные войска действуют при поддержке военных из России и Ирана.
Как писал NEWS.ru, турецкие солдаты не стали участвовать в последнем совместном патрулировании территории Идлиба вместе с российской военной полицией.
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