Турция выявила новые газовые месторождения в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/d7922dae-e24f-11ea-8dee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Власти Турции сообщили о выявлении новых газовых месторождений в Чёрном море. Открытие сделало буровое судно «Фатих».

Данный борт проводит геологоразведочные работы в море с 20 июля 2020 года на участке «Дунай-1». Он расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ. По оценкам экспертов, природный газ имеет «хорошее качество». Также подобное месторождение было обнаружено в районе города Кыркларели, сообщает ТАСС.

Анкара пока официально не подтвердила данную информацию. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении 21 августа объявить «очень хорошую новости, которая откроет новую эру для страны».

NEWS.ru ранее писал, что в феврале 2020 года Турция сократила поставки российского газа на 40%. При этом доля поставок газа в страну из Азербайджана и закупок топлива в сжиженном виде выросла.