Судьба Ливии находится в центре внимания стран Персидского залива. Об этом можно судить по повестке международного экономико-политического Форума в Дохе, который закончился в минувшие выходные. Не будет преувеличением сказать, что готовность турецкого руководства оказать прямую военную помощь международно признанному правительству во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем застала врасплох те аравийские центры силы, которые проявляли деятельный интерес к ливийскому досье. С подробностями из Дохи — корреспондент News.ru.

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности турецкой военной операции в Ливии, у политиков и экспертов появилось множество вопросов относительно того, зачем официальная Анкара ввязывается в ещё одну военную кампанию за рубежом и не приведёт ли это к обострению отношений с Россией, которая, по широко распространённому мнению, поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием военачальника Халифы Хафтара. Отвечать на них пришлось прибывшему в катарскую столицу турецкому министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу. В ходе публичного интервью, которое состоялось в первый день форума, шеф турецкой дипломатии подтвердил: официальная Анкара готова оказать военную поддержку правительству в Триполи в случае, если оно обратится с соответствующим запросом. Именно такого рода поддержку формально предусматривают заключённые накануне договорённости между Анкарой и Триполи.

Чавушоглу спросили, что будет означать для российско-турецких отношений возможная операция вооружённых сил (ВС) Турции на севере Африки. Глава МИД пояснил, что не видит в этом большого потенциала для конфликта. Он не стал отрицать, что российское руководство является важным актором в ливийском досье, указав на то, что в североафриканской стране на стороне Хафтара действуют сотрудники российской частной военной компании (ЧВК). Несмотря на то, что Чавушоглу не привёл её наименования, очевидно, что он имел в виду ЧВК Вагнера. Как известно, присутствие российских наёмников в Ливии российское руководство публично отрицает, как и политические симпатии к регулярно посещающему Москву ливийскому фельдмаршалу. Впрочем, по словам шефа турецкой дипломатии, возможная отправка турецких войск не сделает Анкару и Москву соперниками в региональном разрезе. Министр считает, что у двух стран всегда есть противоречия, однако они разрешаются путём переговоров.

Катар с этой точки зрения близок Турции. Региональные соседи эмирата — Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) выступают в поддержку ЛНА и Хафтара.

Мевлют Чавушоглу Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Параллельно с острыми с точки зрения российской репутации публичными заявлениями турецкая сторона интенсифицировала дипломатические контакты с правительством национального согласия (ПНС) Сараджа. После того, как на форуме в Дохе Сарадж провёл переговоры с Чавушоглу, он отправился в Анкару для встречи с Эрдоганом. Это стало первой встречей двух лидеров с того момента, как Турция и правительство в Триполи подписали договорённости по границам и военному сотрудничеству, вызвавшие возмущение со стороны Греции и Египта. По итогам встречи турецкий лидер назвал командующего ЛНА фельдмаршала Хафтара незаконным представителем Ливии.

Сарадж — это законный руководитель, а Хафтар — незаконный. Он не признан ни одним международным соглашением, — обратил внимание Эрдоган.

Президент Турции также вновь заявил о готовности официальной Анкары «предоставить всю необходимую поддержку Сараджу».