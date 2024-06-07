Турция объявила о приостановке закупок пшеницы Минсельхоз Турции решил приостановить импорт пшеницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявило о планах приостановить ввоз в страну пшеницы. На сайте ведомства отмечено, что ограничения будут действовать с 21 июня до 15 октября текущего года.

Указанная приостановка может быть отложена на более поздний срок в зависимости от рыночных условий, которые сложатся к этой дате, — уточняет турецкий Минсельхоз.

Отмечается, что такая мера должна оказать поддержку отечественных производителей агропродукции в сложный летний сезон, когда цены на урожай серьезно падают на фоне увеличения импорта пшеницы в страну. Подробная информация о покупках и объявления о ценах на другую продукцию будут предоставлены позднее.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут заявляла, что ведомство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. По ее словам, сроки пока не определены. Также она добавила, что Минсельхоз будет просить у правительства компенсировать плодовые культуры.

До этого пресс-служба Минсельхоза РФ сообщала, что дефицита кисломолочной продукции в России опасаться не стоит. По данным ведомства, в стране имеется достаточно запасов сырья для производства.