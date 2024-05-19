В России исключили вероятность дефицита кисломолочной продукции Минсельхоз РФ: дефицит кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дефицита кисломолочной продукции в России опасаться не стоит, сообщила пресс-служба Минсельхоза, передает РИА Новости. По данным ведомства, в стране имеется достаточно запасов сырья для производства.

У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается, — следует из заявления.

Минсельхоз также стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов. Так, на территории РФ идет строительство двух биофабрик в Ярославской и Московской областях, которое завершится в 2025 году.

На дефиците продукции мог сказаться уход владельца поставщика заквасок Chr. Hansen — датской компании Novonesis — из России. Однако в ведомстве исключили эту вероятность.

Ранее эксперт Андрей Лобода спрогнозировал, что в 2024 году цены на куриные яйца в России снизятся на 1–3%. После ажиотажа прошлого года потребители стали привыкать к стоимости в 100 рублей за десяток, подчеркнул он. В то же время увеличение производства и импорта яиц поспособствует снижению цен, констатировал Лобода.