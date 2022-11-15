Терминал 2F: в аэропорту де Голля скончался иранец, проживший там полжизни Спилберг снял фильм «Терминал» по мотивам жизни уроженца Ирана Мехрана Нассери, который случайно оказался в главном аэропорту Парижа

Фото: Shalan Stewart/ZUMA/TASS

Мехран Карими Нассери, 2004 год

В парижском аэропорту имени Шарля де Голля умер 77-летний Мехран Карими Нассери — иранец, проживший там почти 20 лет, сообщает английская газета The Guardian. Нассери называл аэропорт своим домом с 1988 по 2006 год и там же и скончался после сердечного приступа в терминале 2F.

Нассери родился в 1945 году в небольшом иранском поселке Месджеде-Солейман на юго-западе Ирана. На тот момент по итогам событий Второй мировой войны это небольшое поселение находилось под контролем Великобритании. А сам Нассери был англичанином по матери. В 1974 году, когда британцы уже давно покинули Иран, он уехал учиться в Англию на балканиста, специализирующегося на Югославии. Причем произошло это при туманных обстоятельствах. Согласно одной из версий, приемная мать Нассери пыталась прогнать его из дома, но он выиграл суд и доказал свое право на наследство. Тогда мачеха сказала, что даст деньги на учебу за рубежом, если Нассери пообещает не возвращаться. Спустя некоторое время «стипендия» от мачехи прекратилась и в 1977 году Нассери решил вернуться в Иран, чтобы узнать, в чем дело.

Несколько месяцев по возвращении он безуспешно пытался найти родных. За это время Нассери вступил в антиправительственное движение, выступавшее против шаха Пехлеви.

Как рассказывал Нассери, он начал участвовать в протестах, был арестован, а затем и вовсе выслан из страны без документов. Смущает лишь, что полностью доверять ему не стоит. Житель аэропорта часто менял свою легенду. Так, некоторое время иранец уверял, что он и не Нассери вовсе, а уроженец Шотландии с рыцарским титулом сэр Альфред. Также он говорил, что его никто не выгонял из Ирана, просто он «хотел узнать настоящих родителей». Наиболее правдоподобная версия событий гласит, что Нассери действительно попал в тюрьму из-за протестов, а мачеха договорилась об его освобождении при условии, что он никогда не вернется в Иран.

Фото: Docpi, CC BY-SA 3.0 Мехран Карими Нассери, 2004 год

После того как во второй раз и уже навсегда покинул родину, он подал заявления на политическое убежище в нескольких странах Европы. Причем самые большие надежды у него, конечно, были на Британию, но там ему отказали. Зато на помощь пришло бельгийское подразделение агентства ООН по делам беженцев УВКБ, которое в 1981 году выдало иранцу без документов удостоверение беженца.

Годы шли, а Нассери так и не покидала мечта о том, чтобы снова вернуться в Великобританию, поэтому в 1986 году он решился переехать в Глазго. Иранец поехал на поезде в Париж, чтобы оттуда самолетом вылететь в Лондон. Но с этого момента удача надолго покинула Нассери. Где-то на вокзале в Париже у него украли портфель с удостоверением беженца, и хотя он все равно прилетел в Лондон, оттуда его отправили обратно во Францию. Так в августе 1988 года Нассери и оказался в аэропорту Шарля де Голля, где ему предстояло остаться надолго. Также по стечению судеб именно там он испустит свой последний вздох.

Во Франции на некоторое время его арестовала французская полиция, но так и не смогла куда-то депортировать, поскольку у иранца не было официальных документов и ни одна страна не хотела его принимать. Дальнейшие бюрократические проблемы и строгие европейские иммиграционные законы годами удерживали его на ничейной территории.

В ожидании решения по своему делу Нассери превратил небольшой закуток в терминале 1, это недалеко от терминала 2F, где он скончался, в подобие дома. Он расставил вокруг сидений тележки, пакеты, столик и начал ждать. Сотрудники аэропорта давали ему разные купоны на еду, путешественники подавали деньги, а стюардессы делились с ним туалетными принадлежностями, которые оставляли пассажиры первого класса. Нассери мылся в туалете, читал газеты, а также, по его словам, изучал экономику. Постепенно он становился местной знаменитостью. Ему присылали деньги, заводили с ним беседы, а один путешественник даже подарил ему спальный мешок и походный матрас.

Фото: Shalan Stewart/ZUMA/TASS Мехран Карими Нассери, 2004 год

Время шло, а Нассери так и жил в аэропорту. За его дело взялся парижский адвокат Кристиан Бурже. Он пытался добиться от правительства Бельгии, чтобы оно перевыпустило документы несчастного иранца. Из-за бюрократических сложностей на то, чтобы этого добиться, ушло несколько лет. Но в 1995 году Бельгия все же согласилась принять к себе Нассери при условии, что иранец будет жить под наблюдением социального работника. Однако обитатель аэропорта отказался. Нассери заявил, что он хочет попасть в Англию, как и планировал, и никакая Бельгия ему не нужна.

В 1999 году убежище согласилась предоставить и Франция. Впрочем, когда Нассери попытались вручить новые документы, он скорее не радовался, а боялся того, что будет дальше.

Я не совсем уверен, что хочу делать. Остаться в аэропорту или уезжать. У меня есть документы, и я могу остаться здесь. Думаю, мне следует тщательно изучить все варианты, прежде чем принимать решение, — говорил Нассери, который останется в аэропорту еще на много лет, несмотря на получение долгожданных документов.

Дело в том, что длительный опыт жизни в аэропорту сильно травмировал психику иранца и он воспринимал мир за рамками аэровокзала как опасный, непредсказуемый и чужой. Врачи и психологи говорили, что Нассери «окаменел» и больше не мог жить на воле. Житель терминала несколько раз отказывался забирать свое новое французское удостоверение беженца. Каждый раз он придумывал разные оправдания, лишь бы ничего не подписывать. Например, он спорил, что в документах ошибка и на самом деле он никакой на иранец, а шотландец Альфред. Также он считал неуважением, что в документе не был указан его рыцарский статус. После многолетних усилий и отказа куда-то выходить из аэропорта многие решили, что Нассери лишился рассудка, хотя другие говорили, что он просто привык к такой жизни.

Долгожданное получение документов стало для него огромным шоком, будто его только что сбросили с лошади. Когда ты чего-то ждешь 11 лет и вдруг за несколько минут подписываешь какие-то бумаги и дело сделано, представьте, какой это шок, — говорил доктор Филипп Баргейн, медицинский директор аэропорта им. Шарля де Голля, который присматривал за Нассери.

Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Кадр из фильма «Терминал», 2004 год

В 2004 году житель аэропорта стал довольно обеспеченным бездомным. По его судьбе в 2004 году сняли полнометражный фильм «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли. Режиссером выступил Стивен Спилберг. По сюжету Виктор Наворски прибывает в аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке из социалистической республики Кракозия. Пока он летел, на родине произошла революция и документы Виктора оказались недействительны — страны Кракозия больше не существует. Виктор вынужден жить в аэропорту, пока бюрократическая машина занимается его делом.

Проходила информация, что Нассери продал права на экранизацию своей истории за $250 тыс. Впрочем, он так и продолжил жить меж коробок и тележек вплоть до 2006 года, когда его госпитализировали с подозрением на туберкулез. После выписки из больницы на деньги с фильма Нассери поселился в одной из гостиниц недалеко от аэропорта. С тех пор иранец почти не появлялся на людях, но несколько недель назад уже 77-летний Нассери снова вернулся «домой» в аэропорт Шарля де Голля. Считается, что он растратил все деньги и больше не знал куда идти. Когда нашли тело иранца, при нем оставалось несколько тысяч евро.