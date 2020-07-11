Тегеран вернёт ряд ограничений из-за роста случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/3c15a37e-c382-11ea-b6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press

Власти Тегерана решили вернуть несколько ограничительных мер в связи с новыми случаями распространения коронавирусной инфекции.

По данным Fars, проведение траурных и свадебных мероприятий в мечетях и залах запрещены. Соответствующий указ подписал губернатор столичного региона Ануширван Мохсени Бандпей. Кроме того, в Тегеране на неделю закроют спортивные залы, а также бассейны.

В этом месяце Иран три раза обновил рекорд по жертвам COVID-19 за сутки. 9 июля оперштаб сообщил о гибели 221 человека.

Ранее вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди рассказала, что Тегеран пожаловался в Международный суд ООН из-за санкций США. По её словам, действия Вашингтона влияют на распространение коронавируса. Ограничения, наложенные американскими властями, создают препятствия для импорта в страну гуманитарных товаров. На территорию государства не могут доставить лекарства и продукты питания

На данный момент в мире выявлено более 12,6 млн заболевших коронавирусом. От болезни погибли 563 тысячи человек. Выздороветь удалось 7,3 млн. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как информировал NEWS.ru, ранее в Токио был зафиксирован новый рекордный прирост заражённых коронавирусом. За одни сутки болезнь была выявлена у 240 человек.