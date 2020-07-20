Суд Иерусалима продолжил слушания по делу Нетаньяху без его участия

Второе заседание по трём делам против израильского премьера Биньямина Нетаньяху началось 19 июля 2020 года в Окружном суде Иерусалима. Слушание проходит без участия самого политика.
Его интересы представляют адвокаты,
Глава израильского кабмина 24 мая 2020 года, по указанию инстанции, приехал на первое слушание в окружной суд столицы еврейского государства. Оно продолжалось около часа. Тогда руководитель правительства заявил прессе, что преследование якобы из-за злоупотреблений и коррупции сфабриковали правые политические силы в стране ради отстранения его от власти. Он не сел на скамью подсудимых до тех пор, пока зал заседаний не покинули СМИ.
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На этой неделе тысячи человек приняли участие в демонстрациях возле резиденции премьер-министра. Большинство из тех, кто вышел на улицы, изначально не хотели видеть его в кресле премьер-министра. И если борьба с коронавирусом была для Нетаньяху хорошим шансом консолидировать своих сторонников, то он его упустил.
Как ранее писал NEWS.ru, Нетаньяху рассказал, что уже в третий раз обратился к полицейским из-за того, что его семье угрожают в социальных сетях. Об этом он написал в Twitter.
По словам израильского премьера, к жалобе он добавил скриншоты сообщений с угрозами ему и его сыну Яиру. Нетаньяху также призвал полицию предпринять решительные действия.
Из-за угроз премьер-министру в Израиле уже задержаны два человека. Первым стал житель Тель-Авива, которого арестовали в мае. В июне полицейские сообщили об аресте солдата-срочника, которого подозревают в угрозах Нетаньяху в соцсетях.
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