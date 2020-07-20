Суд Иерусалима продолжил слушания по делу Нетаньяху без его участия

https://static.news.ru/photo/b9743494-c994-11ea-a050-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второе заседание по трём делам против израильского премьера Биньямина Нетаньяху началось 19 июля 2020 года в Окружном суде Иерусалима. Слушание проходит без участия самого политика.

Его интересы представляют адвокаты, заявляет радио «Кан». Мероприятие носит технический характер, посвящено порядку ведения дела и обсуждению дат и времени для выступлений свидетелей, передаёт газета «Едиот ахронот». Издание утверждает, что рассмотрение материалов по существу могут начать примерно через шесть месяцев или даже год.

Глава израильского кабмина 24 мая 2020 года, по указанию инстанции, приехал на первое слушание в окружной суд столицы еврейского государства. Оно продолжалось около часа. Тогда руководитель правительства заявил прессе, что преследование якобы из-за злоупотреблений и коррупции сфабриковали правые политические силы в стране ради отстранения его от власти. Он не сел на скамью подсудимых до тех пор, пока зал заседаний не покинули СМИ.

Рейтинги главы правительства продолжают снижаться. Только 29,5% израильтян одобряют деятельность Нетаньяху по борьбе с коронавирусом, в то время как в начале апреля этот показатель составлял 57,5%. Когда участников опроса попросили охарактеризовать работу правительства в период кризиса, 45% из них выбрали слово «разочарованы» и 22,5% — «возмущены». Эксперты подчёркивают, что кабинет министров не использовал время, выигранное у эпидемии за счёт карантина, чтобы нарастить мощности системы здравоохранения.

На этой неделе тысячи человек приняли участие в демонстрациях возле резиденции премьер-министра. Большинство из тех, кто вышел на улицы, изначально не хотели видеть его в кресле премьер-министра. И если борьба с коронавирусом была для Нетаньяху хорошим шансом консолидировать своих сторонников, то он его упустил.

Как ранее писал NEWS.ru, Нетаньяху рассказал, что уже в третий раз обратился к полицейским из-за того, что его семье угрожают в социальных сетях. Об этом он написал в Twitter.

По словам израильского премьера, к жалобе он добавил скриншоты сообщений с угрозами ему и его сыну Яиру. Нетаньяху также призвал полицию предпринять решительные действия.



Из-за угроз премьер-министру в Израиле уже задержаны два человека. Первым стал житель Тель-Авива, которого арестовали в мае. В июне полицейские сообщили об аресте солдата-срочника, которого подозревают в угрозах Нетаньяху в соцсетях.