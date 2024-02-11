Стало известно о гражданских жертвах обстрела Израилем юга Газы Al Jazeera: не менее 25 человек погибли при обстреле армией Израиля Рафаха

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 25 человек погибли в результате обстрела Армией обороны Израиля южной части сектора Газа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera. По данным СМИ, обстрелу подвергся город Рафах.

Также говорится о нескольких десятках раненых, точное число не называется. Рафах расположен у границы палестинского анклава с Египтом.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовиться к ликвидации оставшихся четырех батальонов ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. При этом он подчеркнул необходимость разработать план эвакуации мирного населения из этого района.

До этого глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале сказал, что Армия обороны Израиля разрушила более 70% зданий в ходе операции в секторе Газа. По его словам, атаки ЦАХАЛ продолжаются уже свыше 100 дней. За это время были убиты порядка 10 тысяч палестинских детей, еще 10 тысяч человек погребены под обломками, информировало агентство WAFA.