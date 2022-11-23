Стали известны подробности взрывов в Иерусалиме Взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и управлялись дистанционно

Фото: Saeed Qaq/Global Look Press

Эксперты работают на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме 23 ноября 2022 года

Бомбы, которые взорвались в Иерусалиме, были начинены болтами и гвоздями, пишет издание Jerusalem Post. Они были приведены в действие дистанционно.

Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были наполнены гвоздями и болтами, — говорится в публикации.

Полиция рассматривает взрывы как скоординированный палестинский теракт. В настоящее время ведутся поиски других взрывных устройств в городе, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к произошедшему.

Два взрыва прогремели в Иерусалиме 23 ноября. Один из них произошел на остановке общественного транспорта, второй — в припаркованном неподалеку автобусе. По последним данным, один человек погиб и еще 18 получили ранения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По подозрению в причастности к взрывам задержаны три человека.