Стала известна судьба раненных в Йемене российских моряков Раненных в Йемене российских моряков доставили на лечение в Сану

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США нанесли новые авиаудары по столице Йемена Сане

Трое раненых российских моряков с танкера Seven Pearls, атакованного американской авиацией в йеменском порту, доставили в Сану, сообщили РИА Новости члены экипажа. Об их состоянии никакой информации нет.

Я знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена, — отметил собеседник.

Он также отметил, что администрация порта не дает разрешения судну на выход. Экипажу удалось только немного отойти от причала. На судне пока есть продовольствие, вода и некоторые медикаменты. При этом экипаж по словам собеседника агентства, испуган. Кроме того, одному моряку требуется обследование в связи с удаленной щитовидной железой.

Ранее министр иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Джамаль Амир рассказал, что троих пострадавших российских моряков подобрала служба береговой охраны. Он также заявил, что у мужчин ранения различной степени тяжести.

До этого в Сети появилось видео с российскими моряками, чье судно получило повреждения. На кадрах видно, как поражающие элементы пробили внешнюю обшивку и несколько перегородок. Также на полу в жилой части наблюдается много осколков. По словам одного из моряков, судно Seven Pearls вошло в Рас-Иса 17 апреля, в ту же ночь началась атака.