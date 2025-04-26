Трое россиян получили ранения при ударах США по порту Рас-Иса Хуситы заявили о госпитализации троих россиян после атаки США на порт Рас-Иса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое российских моряков из экипажа нефтяного танкера пострадали при американских ударах по йеменскому порту Рас-Иса, сообщил министр иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Джамаль Амир в социальной сети X. По его словам, мужчин подобрала служба береговой охраны, их госпитализировали.

В пятницу целью американской агрессии стало стоявшее в порту Рас-Иса судно, которое готовилось к выгрузке нефти. В результате ударов трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести, — написал Амир.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) информировало об уничтожении йеменского порта Рас-Иса на побережье Красного моря авиаударами. Военные утверждают, что их целью являлось топливо для поддерживаемых Ираном хуситов. Вашингтон подчеркнул, что у него не было намерения навредить народу Йемена, который «мечтает сбросить иго хуситов».

До этого йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по американскому авианосцу Harry Truman и сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа говорил, что для атаки использовались ракеты и беспилотники. Также был атакован баллистической ракетой корабль снабжения, входящий в авианосную группу.