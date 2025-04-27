Появились кадры с россиянами на судне в атакованном США порту Йемена

Фото: EPA/ТАСС

Взрыв в порту

В Сети появилось видео с российскими моряками, чье судно получило повреждения в результате удара США по йеменскому порту Рас-Иса. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, видно, как поражающие элементы пробили внешнюю обшивку и несколько перегородок. Также на полу в жилой части наблюдается много осколков. По словам одного из моряков, судно Seven Pearls вошло в Рас-Иса 17 апреля, в ту же ночь началась атака. При этом местные власти не стали перемещать судно в другой порт.

Стоим в Йемене, порт Рас-Иса, как зашли в порт и началась выгрузка, порт был уничтожен. Пару дней тишина, а сейчас уже третий день бьют по порту, — рассказал один из моряков.

Ранее министр иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Джамаль Амир заявил, что трое российских моряков из экипажа нефтяного танкера пострадали при американских ударах по Рас-Исе. Он отметил, что мужчин подобрала служба береговой охраны, их госпитализировали.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) информировало об уничтожении йеменского порта Рас-Иса на побережье Красного моря авиаударами. Военные утверждают, что их целью являлось топливо для поддерживаемых Ираном хуситов. Вашингтон подчеркнул, что у него не было намерения навредить народу Йемена, который «мечтает сбросить иго хуситов».