Вооружённые силы (ВС) США начали вербовку на северо-востоке Сирии нового ополчения, которое, очевидно, должно работать параллельно с курдскими формированиями. Как говорят местные, соединения призваны выполнять задачу по охране нефтяных месторождений, с которой, по-видимому, американцы не хотят иметь дело в одиночку. Впрочем, аналитики видят в этом и некоторый элемент соперничества с Россией, которая давно наводит мосты с местными племенами.
О том, что США ведут рекрутинг молодых людей в городе аш-Шаддади (юг провинции Хасеке),
В середине апреля базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека
Отчасти попытки Америки мобилизовать местную молодёжь можно связать с конкуренцией, а точнее — с желанием противодействовать российским планам по укреплению влияния в Заевфратье. Именно в Хасеке российское командование, как передавали арабские СМИ, пыталось создать собственное ополчение — при взаимодействии с представителями курдской администрации. Но эти попытки натолкнулись на противодействие американцев: представители их ВС вроде как провели беседы с гражданскими о негативных сторонах службы в «российском» ополчении. Намерение закрепиться
По распространённому в экспертной среде мнению, российское командование рассчитывает на то, что американский контроль над северо-востоком Сирии ослабнет по вполне естественным причинам. Так, довольно велик потенциал конфликта между различными фракциями ДСС, которые не являются монолитной структурой. Наблюдатели ожидают, что эти силы войдут в острый внутренний конфликт, который приведет к дезинтеграции ДСС. Масла в огонь добавляет поведение лояльных официальному Дамаску Национальных сил обороны. Курдская полиция «Ассаиш»
Вполне вероятно, что российско-американский конфликт за северо-восток Сирии в перспективе пойдёт по нарастающей, однако его характерной особенностью может стать более аккуратная работа с требованиями местных племён. Это то, чего сирийскому правительству так остро не доставало в довоенное время.
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