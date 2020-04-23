Вооружённые силы (ВС) США начали вербовку на северо-востоке Сирии нового ополчения, которое, очевидно, должно работать параллельно с курдскими формированиями. Как говорят местные, соединения призваны выполнять задачу по охране нефтяных месторождений, с которой, по-видимому, американцы не хотят иметь дело в одиночку. Впрочем, аналитики видят в этом и некоторый элемент соперничества с Россией, которая давно наводит мосты с местными племенами.

О том, что США ведут рекрутинг молодых людей в городе аш-Шаддади (юг провинции Хасеке), сообщили ливанские издания. В задачи нового соединения, по этим данным, будет входить охрана нефтеносных районов. В частности, на территории Хасеке находится важное месторождение аль-Джибса. СМИ утверждают, что изначально США полагались на людей, мобилизованных альянсом Демократические силы Сирии (ДСС), в котором доминируют курдские формирования, однако позже появилась необходимость в альтернативе. Местная компонента нового ополчения, как кажется, должна снизить у местных племён неприятие того, что нефтяные точки находятся под американским контролем. Ежемесячная зарплата, предложенная добровольцам, составляет $300, однако интерес ко вступлению в эти формирования по-прежнему достаточно низкий — в основном из-за боязни диверсий со стороны оставшихся ячеек «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

Global Look Press

В середине апреля базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека зафиксировала , что ВС США пытаются восстановить контакты с бывшими членами ДСС, которые некогда помогали международной коалиции, боровшейся с самоназванным «халифатом». Наблюдатели связали это с попыткой американского командования восстановить своё влияние в северо-восточной части страны. Однако необходимость в ополченческих соединениях, не находящихся под «зонтиком» ДСС, эксперты связывают с намерением Пентагона создать некую «объединённую арабскую армию» в Заевфратье.

Отчасти попытки Америки мобилизовать местную молодёжь можно связать с конкуренцией, а точнее — с желанием противодействовать российским планам по укреплению влияния в Заевфратье. Именно в Хасеке российское командование, как передавали арабские СМИ, пыталось создать собственное ополчение — при взаимодействии с представителями курдской администрации. Но эти попытки натолкнулись на противодействие американцев: представители их ВС вроде как провели беседы с гражданскими о негативных сторонах службы в «российском» ополчении. Намерение закрепиться наблюдается и у российских военных в Камышлы. Город, как говорят наблюдатели, имеет стратегическое значение, потому что является важным транспортным узлом между Курдистаном и другими сирийскими регионами. Впрочем, не все клановые структуры смотрят на эти интересы РФ положительно. Накануне лидеры местного племени Харб подверглись острой критике за взаимодействие с «русскими».

По распространённому в экспертной среде мнению, российское командование рассчитывает на то, что американский контроль над северо-востоком Сирии ослабнет по вполне естественным причинам. Так, довольно велик потенциал конфликта между различными фракциями ДСС, которые не являются монолитной структурой. Наблюдатели ожидают, что эти силы войдут в острый внутренний конфликт, который приведет к дезинтеграции ДСС. Масла в огонь добавляет поведение лояльных официальному Дамаску Национальных сил обороны. Курдская полиция «Ассаиш» жалуется на провокации этих военизированных формирований, которые, судя по всему, пытаются расшатать ситуацию в местах концентрации «Ассаиш».

Вполне вероятно, что российско-американский конфликт за северо-восток Сирии в перспективе пойдёт по нарастающей, однако его характерной особенностью может стать более аккуратная работа с требованиями местных племён. Это то, чего сирийскому правительству так остро не доставало в довоенное время.