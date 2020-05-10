США начали вывод сил ПВО и истребителей из Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/c1d3eb34-f2ee-11e9-859e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Пентагон выведет две зенитно-ракетные батареи «Патриот» и часть истребителей, которые прикрывали нефтяные объекты Саудовской Аравии, пишет Defense News.

По информации издания, королевство саудитов покинут около 300 военнослужащих армии США. Зенитчики провели в Саудовской Аравии лишь несколько месяцев после того, как начали наращивать группировку в зоне Персидского залива для противодействия Ирану.

Неясно, был ли продолжающийся нефтяной спор между Вашингтоном и Эр-Риядом ключевым фактором в решении США вывести зенитные ракетные системы из королевства, — отметила Gazeta.ru.

Как писал NEWS.ru, 8 мая американский президент Дональд Трамп обсудил ситуацию на глобальном рынке нефти с саудовским королём Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.